Умер основатель "Самолета" Михаил Кенин

Фото: samoletgroup.ru

Основатель российской девелоперской компании "Самолет" Михаил Кенин скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители фирмы высказали соболезнования родственникам предпринимателя. В компании назвали Кенина "редким человеком", который обладает талантом от природы. Кроме того, были отмечены его организаторские навыки.

"Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и, в то же время, способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения", – отметили в "Самолете".

Кенин родился 1 сентября 1968 года в Москве. Он учился в Московском авиационном технологическом институте. В период с 2007 по 2012 годы предприниматель возглавлял совет директоров ООО "Главстрой-СПб", а также присутствовал в совете директоров банка "Санкт-Петербург" и проекта "Театр песни Аллы Пугачевой".

В 2011-м Кенин также стал членом совета директоров компании ПАО "Русская аквакультура". Фирма "Самолет" была основана им и бизнесменом Игорем Евтушевским в 2012 году.

Помимо Кенина акционером девелоперской компании является предприниматель Павел Голубков. Погибший владел 31,6% акций "Самолета".

