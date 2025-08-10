10 августа, 06:14Общество
До 24 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 10 августа
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в Москве в воскресенье, 10 августа, составит от 22 до 24 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 19 до 24 градусов, в некоторых районах возможны осадки.
На территории Подмосковья будет дуть западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в столице закончатся в середине следующей недели. Солнечная погода без осадков ожидается в четверг, 14 августа.
Также Вильфанд спрогнозировал продолжение купального сезона в Подмосковье. Сейчас температура воды в регионе колеблется от 18 до 24 градусов тепла. По словам синоптика, ночные температуры еще не слишком низкие, чтобы водная поверхность стремительно остывала.
