До 24 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 10 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 10 августа, составит от 22 до 24 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 19 до 24 градусов, в некоторых районах возможны осадки.

На территории Подмосковья будет дуть западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в столице закончатся в середине следующей недели. Солнечная погода без осадков ожидается в четверг, 14 августа.

Также Вильфанд спрогнозировал продолжение купального сезона в Подмосковье. Сейчас температура воды в регионе колеблется от 18 до 24 градусов тепла. По словам синоптика, ночные температуры еще не слишком низкие, чтобы водная поверхность стремительно остывала.