Сервисы по заказу такси могут обязать составлять открытые рейтинги водителей – СМИ

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В Госдуме разработали поправки, которые обяжут службы такси и агрегаторов заказов составлять личный рейтинг водителей и вести его в электронной форме. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, законопроект предполагает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

Как уточняется, авторы поправок предлагают вносить в региональные реестры легковых такси информацию о наличии в машинах кресел для перевозки детей.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР намерена в ближайшее время внести в Госдуму законопроект об административной ответственности для водителей за агрессивное вождение. Документом будет предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права на управление автомобилем до года за опасное вождение.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона об ответственности за опасное вождение. Наказание, согласно проекту, вводится для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без водительского удостоверения.

Такие нарушители могут получить штраф до 250 тысяч рублей или быть лишены свободы до 1 года. В этом случае их также лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

