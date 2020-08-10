Три жилых дома и детский сад планируют построить в Дмитровском городском округе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Три жилых дома и детский сад будут построены в Дмитровском городском округе. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Известно, что проект будет полностью закончен до конца 2023 года.

"Инспекторским составом Главного управления проводится плановая проверка трех жилых домов (№1–3) и детского сада на 138 мест в деревне Рыбаки Дмитровского городского округа", – подтвердили в Главгосстройнадзоре.

Отмечается, что застройщиком станет ООО "Концепт Иммо Девелопмент".

В данный момент начаты работы по устройству котлована жилого дома номер 1. Кроме того, проходит армирование стен первого этажа дома номер 2.

В пресс-службе подчеркнули, что застройщик уже начал устранение замечаний, выявленных в ходе недавней проверки. Все недочеты должны быть ликвидированы до 27 августа текущего года.

"Прогнозируемое завершение строительства – IV квартал 2023 года", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что жилой комплекс из шести корпусов построят в Чертанове Южном. Отмечалось, что на прилегающей к домам территории площадью более 6,7 тысяч квадратных метров разобьют газоны.