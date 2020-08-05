Дом по программе реновации готовят к вводу в эксплуатацию в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе Южное Медведково готовится к вводу в эксплуатацию жилой дом для расселения по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Двухсекционный дом рассчитан на 128 квартир, из которых под заселение отдадут 54 однокомнатных и 74 двухкомнатных. Две квартиры оборудовали для маломобильных граждан.
Монолитное здание с навесными вентилируемыми фасадами облицовано декоративными панелями под камень. На первом этаже дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения, а также центр информирования населения.
В каждой секции будут оборудованы пассажирские и грузовые лифты, в холлах предусмотрены помещения для колясок. Здание оснастят системой безопасности, видеокамерами, пожарными сигнализациями.
По всей территории вокруг дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения. Во дворе появятся спортивные и детские площадки. Жильцы дома смогут оставить свой автомобиль как на подземной парковке, так и на открытой стоянке.
"Всего в СВАО новые квартиры получат жители 499 домов площадью 1,41 миллиона квадратных метров. Утверждены 63 стартовые площадки мощностью 714,3 тысячи квадратных метров. В районе Южное Медведково новые квартиры получат жители 10 домов общей жилой площадью 34,3 тысячи квадратных метров", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе столицы. Восьмиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.
Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда. В жилой части дома построены 18 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.
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