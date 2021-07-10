Елена Самышина поддержала предложение доктора Румянцева об увеличении бюджета на медицину

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Главный врач поликлиники № 3 Елена Самышина заявила, что увеличение бюджета на здравоохранение позволит улучшить лекарственное обеспечение онкологических больных и повысит показатели их выздоровления.

"Программа Александра Григорьевича Румянцева предполагает, что значительная часть дополнительных средств бюджета должна быть направлена на целевые программы и закупку лекарств для амбулаторных больных. Лечение онкологических заболеваний всегда требует значительных затрат, особенно дорогими могут быть препараты. Полагаю, что дополнительно увеличив финансирование, мы сможем добиться серьезного улучшения в излечении онкологических больных", – подчеркнула Самышина.

Ранее детский онколог-гематолог, академика РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев высказал мнение, что радикальное увеличение расходов на систему здравоохранения поможет преодолеть катастрофическое снижение уровня жизни и сокращение численности населения России.

Сам же доктор Румянцев считает, что увеличение расходов на медицину поможет преодолеть катастрофическое снижение уровня жизни и сокращение численности населения России. По словам академика РАН, необходимо довести бюджет на здравоохранение до 5% от ВВП к 2024 году, дополнительно выделяя каждый год не менее 520 миллиардов рублей. В перспективе этот бюджет должен достигнуть 7,7% от ВВП, из которых Румянцев предлагает направить 60% на подготовку и оплату труда медицинских работников, 30% – на закупку лекарственных препаратов и 10% – на финансирование дополнительных целевых программ.

Ранее доктор Румянцев назвал условия оказания качественной медицинской помощи в Москве. Академик РАН заявил, что в столице для оказания квалифицированной медпомощи необходимо обеспечить высокотехнологичным оборудованием все устаревшие больницы.

