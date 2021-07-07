Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматриваться в течение суток, сообщает сайт кабмина.

"Чтобы люди могли более оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток", – сказано в сообщении.

Также в правительстве отметили, что ответственными за выполнение этого поручения были назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей.

Ранее в России стартовала углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19. Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Диспансеризация будет проходить в два этапа.

