Обращения граждан России по вопросам коронавируса будут рассматриваться за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Обращения россиян по вопросам COVID-19 будут рассматриваться в течение суток, сообщает сайт кабмина.
"Чтобы люди могли более оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы, обращения будут рассматриваться в течение суток", – сказано в сообщении.
Также в правительстве отметили, что ответственными за выполнение этого поручения были назначены Минздрав и Минцифры при участии региональных властей.
Ранее в России стартовала углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19. Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Диспансеризация будет проходить в два этапа.
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