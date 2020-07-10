Внуково, Домодедово и Шереметьево готовы к возобновлению международных рейсов с 15 июля

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Столичные воздушные гавани Домодедово, Внуково и Шереметьево готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля. Об этом РИА Новости рассказали представители аэропортов.

Так, Домодедово направил в Росавиацию уведомление о готовности к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами.

"Международный аэропорт Шереметьево готов к возобновлению обслуживания международных перевозок с 15 июля", – уточнила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.

Также пресс-секретарь Внуково Оксана Соколова подчеркнула, что аэропорт был готов к восстановлению перелетов еще с 1 июня.

Ранее стало известно, что кабмин после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова.

Кроме того, в Госдуме поддержали введение ответственности для туристов за поездки в опасные страны. Депутат Дмитрий Свищев отметил, что устанавливать порядок штрафов должны компетентные органы.