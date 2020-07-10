В Госдуме поддержали введение ответственности для туристов за поездки в опасные страны

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В комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи положително оценили инициативу о введении ответственности для туристов за посещение опасных стран. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я считаю, что предупредительные меры, которые сейчас могут вводиться, любые ограничительные меры по отношению к странам с неблагоприятной на сегодняшний день ситуацией, регламентирующие меры, – они необходимы", – заявил автор инициативы, депутат Дмитрий Свищев.

Он подчеркнул, что ограничения на полеты между городами и странами введены обоснованно и за нарушение данных норм необходимо применять жетские меры. Депутат также отметил, что устанавливать порядок штрафов должны компетентные органы.

По словам Свищева, меры защиты от коронавируса в России действительно помогли, но необходимо поддерживать ограничительные меры.

Предложенная им инициатива подразумевает, что, если туристы отправятся в потенциально опасный регион пандемий, вооруженных конфликтов или иных бедствий, то с них можно будет взыскать сумму, затраченную на эвакуацию.

Накануне Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение на первом этапе возобновления международных полетов. К ним относятся ряд государств Европы и четыре азиатские страны.

