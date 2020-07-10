Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Лос-Анджелеса в Москву

07:08
Фото: EPA/TASS/FRANCIS R. MALASIG
Вывозной рейс "Аэрофлота" с гражданами России на борту вылетел из Лос-Анджелеса в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные табло аэропорта в США.
Ожидается, что рейс SU107 прибудет в Москву в аэропорт Шереметьево в 13:49. По информации посла РФ в США Анатолия Антонова, на борту рейса находятся 374 человека.
"Совсем скоро 374 пассажира, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю. Желаем им счастливого пути и мягкой посадки", – сообщил дипломат.
Антонов также отметил, что в числе пассажиров есть "два школьника, находившиеся в США в рамках программ образовательного обмена".
"Дипломаты посольства сделали все возможное, чтобы в полетный список смогли попасть наши сограждане, нуждавшиеся в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера (40 человек)", – добавил Антонов.
Ранее Роспотребнадзор подготовил список стран для возобновления полетов. Данные рекомендации будут актуальны во время возобновления авиасообщения на первом этапе.
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