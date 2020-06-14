Очередной вывозной рейс "Аэрофлота" из Парижа в Москву состоится 19 июня

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Очередной вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Парижа в Москву запланирован на 19 июня, сообщает ТАСС.

Рейс SU2043 Париж – Москва должен вылететь в 18:05 (19:05 мск).

Предыдущий рейс из Парижа прибыл в российскую столицу 12 июня. в Россию вернулись 160 пассажиров, включая 149 граждан России, шесть французов, по одному гражданину Азербайджана, Перу, Маврикия, Испании и Болгарии.

Ранее Росавиация подготовила график вывозных рейсов до 16 июня. Вернувшихся из-за границы граждан РФ впоследствии будут перенаправлять по регионам.