Росавиация подготовила график вывозных рейсов до 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рабочая группа Росавиации по вопросам возвращения граждан РФ на родину разработала предварительный график вывозных рейсов до 16 июня. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
9 июня в Москву прибудут рейсы из Тель-Авива и Ташкента – на борту будет 300 и 200 россиян соответственно. Еще один самолет прилетит из Токио во Владивосток, в нем будет около 120 пассажиров из РФ.
На среду, 10 июня, запланированы рейсы из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву, из Пхукета во Владивосток и из Дубая в Казань.
11 июня состоятся рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" из Денпасара и Бангкока в Москву. Для пассажиров организуют трансфер из столицы в Казань и Красноярск.
В пятницу, 12 июня, в столицу РФ прибудет рейс из Кейптауна и Касабланки, а также из Парижа. На следующий день в Москве ожидают граждан России с Гоа и из Бангкока, которых затем перевезут в Ростов-на-Дону, а также пассажиров из Лондона и Оши.
В последний день недели, 14 июня, в Москву прибудут россияне из Денпасара и Хомишина, Бишкека и Сеула. Пассажиров первых двух направлений затем частично перевезут в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Расписание завершается 15 и 16 июня. На понедельник следующей недели рассчитаны рейсы из Еревана, Анталии и Дели в Москву. Прибывших из Армении и Турции также перенаправят в Казань и Махачкалу. Во вторник же планируется только рейс из Дели в столицу РФ.
По данным Росавиации, с 20 марта по 7 июня 2020 года на территорию Российской Федерации вернулось более 193 тысяч россиян.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в стране открыли границы на выезд по ряду причин.
Росавиация предлагает частично открыть авиасообщение с 15 июля
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