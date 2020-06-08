Точной даты возобновления полетов между РФ и другими странами нет – Кремль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Точных дат возобновления авиасообщения между Россией и другими странами сейчас нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, данный вопрос находится на повестке дня. "Эта тема – на повестке дня. Точных дат пока нет", – сказал Песков журналистам.
Песков обратил внимание, что "в данном случае главным ведомством является правительство". При этом представитель главы государства добавил, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложения, связанные с вероятной датой возобновления авиасообщения.
До этого в СМИ сообщалось, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Речь идет о восстановлении международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран. Страны, куда могут начать выполнять рейсы, не назывались. Список Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно.
Минтранс России рассчитывает на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня, заявлял министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Данный шаг был связан с распространением коронавирусной инфекции.
В России выявлено 476 658 случаев COVID-19, вылечились 230 688 человек, скончался 5 971.
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