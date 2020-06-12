Вывозной рейс с гражданами РФ вылетел из Касабланки в Москву

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Вывозной рейс с гражданами РФ на борту вылетел из международного аэропорта Касабланки в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Марокко.

Известно, что рейс RL9502 выполняется авиакомпанией Royal Flight.

"Вывозной рейс вылетел в Россию", – подтвердили в посольстве.

Там уточнили, что на борту самолета находятся 75 россиян. Кроме того, среди пассажиров также есть четверо граждан Мексики и двое белорусов.

Планируется, что лайнер приземлится в Москве утром в пятницу.

9 июня правительство Марокко продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 10 июля. По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Марокко превысило 8,5 тысячи человек.

Ранее Росавиация подготовила график вывозных рейсов до 16 июня. Вернувшихся из-за границы граждан РФ впоследствии будут перенаправлять по регионам.