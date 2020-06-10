ВОЗ заявила о необходимости дополнительного изучения бессимптомных случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Во Всемирной организации здравоохранения считают необходимым дополнительно исследовать бессимптомные случаи коронавирусной инфекции. Сделать это предлагается в целях установки степени заразности таких пациентов, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С начала февраля мы говорили о том, что люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19 и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи", – приводит ТАСС его слова.

Гендиректор ВОЗ добавил, что в настоящее время такие исследования уже проводятся.

Ранее в Ухане рассказали о бессимптомных носителях COVID-19. Сообщалось, что выявленные в ходе массового скрининга 300 человек с таким течением заболевания не являются заразными. Ученые не смогли получить из клеток этих пациентов "живой" вирус, в связи с чем и был сделан такой вывод.