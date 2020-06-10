Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ливни с грозами и жара до +30 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием раскаленного жаркого антициклона. Температурный режим у нас по-прежнему на 6–7 градусов будет превышать средние многолетние значения", – рассказала Волосюк.
Она добавила, что при переменной облачности температура воздуха в городе прогреется до +26... +30 градусов. Однако в середине дня в отдаленных районах области могут пройти ливневые дожди, местами прогремят грозы, подчеркнула метеоролог.
Ветер будет дуть южный со скоростью 2–7 метров в секунду. При этом при грозах ожидается небольшое усиление ветра. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве, не стоит ожидать в июле и августе. Однако метеоролог не исключил возможности появления температурных ям во второй половине лета.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отмечал, что в России этим летом ожидается переменчивая погода: теплые периоды будут чередоваться с похолоданиями.
По словам синоптика, уже к концу текущей недели центр Европейской России ждет резкое похолодание. По его словам, в субботу столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов. При этом в понедельник уже существенного понижения температуры не ожидается.
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