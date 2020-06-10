Главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Михаила Ефремова

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн высказался о пьянстве актера Михаила Ефремова.

Брюн подчеркнул, что несколько раз лично встречался с артистом. При этом в каждую встречу Ефремов находился в состоянии опьянения.

"Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу", – заявил нарколог в эфире Первого канала.

По мнению Брюна, сотрудники Минздрава могли бы оказать необходимую помощь Ефремову. Существует большое количество процедур, которые способны помочь в отказе от алкоголя. По словам нарколога, артист ни разу не обратился за помощью в ведомство.

Брюн добавил, что часть ответственности за состояние Ефремова лежит на семье актера. Специалист выразил мнение, что его родные должны были давно бить тревогу.

8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. В результате произошедшего водитель отечественной машины скончался от полученных травм в больнице.

Позднее медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. По данным источника в правоохранительных органах, в крови актера были также выявлены следы наркотиков.