Лещенко оценил слова Виторгана о праздновании Дня Победы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РСФСР считает, что масштаб празднования Дня Победы – личное дело каждого человека, невозможно сдерживать проявление эмоций других людей.

"Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни", – оценил Лещенко слова актера Максима Виторгана в разговоре с Nation News.

Ранее Виторган на своей странице в соцсети заявил, что прямая обязанность россиян – знать горькую и нелицеприятную правду о войне и не дать ей повториться. Также он выразил надежду, что когда-нибудь День Победы станет Днем тишины и этот праздник перестанет быть "детским утренником с плясками и танчиками".

Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы стал парад на Красной площади. Он начался в 10:00. В 13:00 стартовали праздничные мероприятия.

Центральным общественным событием было шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором прошли сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны.