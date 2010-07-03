Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы

Максим Виторган заявил, что его слова о праздновании 9 мая были вырваны из контекста. Сообщение актер опубликовал на свой странице в социальной сети Instagram.
Он подчеркнул, что не призывал игнорировать праздник или подвергать забвению. Однако то, как в наше время принято праздновать День Победы, не соответствует сути праздника.
"Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поет по площадям "Калинку". Не нравится, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съемок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным "спасибо деду за победу", – написал Виторган.
Виторган отметил, что в этот день нужно "вспоминать и думать". Он также резюмировал, что День Победы – праздник ветеранов, а также тех, кто застал войну и потерял на ней родственников.
Накануне артист написал в соцсети, что нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Он раскритиковал торжества "с плясками и танчиками". Виторган также заявил, что нынешнее поколение должно приложить все усилия, чтобы трагедия не повторилась, и предложил переименовать День Победы в "День тишины".
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