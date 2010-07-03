Муж Собчак призвал отказаться от празднования Дня Победы

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Актер Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы. По мнению супруга телеведущей Ксении Собчак, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Виторган в Instagram раскритиковал торжества за то, что их отмечают "с плясками и танчиками". Артист добавил, что 9 Мая – это праздник тех, кто одержал и выстрадал Победу, передает "Вечерняя Москва".

Виторган также заявил, что нынешнее поколение должно приложить все усилия, чтобы трагедия не повторилась, и предложил переименовать День Победы в "День тишины".

9 мая Владимир Путин отметил сплоченность народа во время Великой Отечественной войны. Президент России подчеркнул, что память о защитниках отечества не меркнет.

В марте Виторган и Собчак объявили о расставании. При этом официально супруги не разводились. Они подчеркнули, что не занимается разделом имущества и продолжают совместно растить ребенка.