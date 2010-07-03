Путин отметил сплоченность народа в ВОВ

Фото: ТАСС/ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин отметил сплоченность народа во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что память о защитниках отечества не меркнет.

"Враг был разбит не только силой техники и военной мощи – главное, что разящее оружие было в руках непреклонного, сплоченного народа, единого в защите своего, кровного, родного и на фронте и в тылу", – приводит слова Путина РИА Новости.

Президент также напомнил про подвиг и жизненный путь победителей, которых чтят и благодарят в РФ.

Ранее Путин, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади, сказал, что защита настоящих героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран мира "бесстыдно врут своим детям" о войне. Президент отметил, что память о ВОВ является совестью и ответственностью россиян.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.