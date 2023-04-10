В Госдуме предлагают лицензировать деятельность блогеров, продающих бизнес-тренинги – СМИ

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В Госдуме предлагают ввести лицензирование на деятельность блогеров, продающих бизнес-тренинги в интернете. Об этом сообщает газета "Известия".

С инициативой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По мнению депутата, необходимо определить орган исполнительной власти, который займется модерацией работы онлайн-тренеров.

Лантратова утверждает, что жертвами недобросовестных бизнес-тренеров становятся сотни тысяч россиян, но привлечь к ответственности мошенников невозможно, так как их сфера деятельности никак не регулируется. Она подчеркивает, что у Роспотребнадзора нет инструментов для борьбы с такими видами деятельности, кроме того, отсутствуют критерии качества, так как требований к профессии не существует.

По мнению депутата, недобросовестные организаторы обучения зачастую могут не иметь профильного образования и специальных компетенций, а также могут использовать деструктивные психологические практики.

Глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что оставлять ситуацию как есть сейчас нельзя, но для ее разрешения необязательно принимать какой-то закон. По его мнению, будет достаточно постановления правительства, которое поручит какому-либо ведомству, например Минцифры или Роскомнадзору, контролировать оказание подобных услуг гражданам.

Ранее сообщалось, что блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, Валерия Чекалина, имея годовой доход более 150 миллионов рублей, использовала упрощенную схему налогообложения, распределяя средства между разными ИП.

Позднее СК возбудил дело в отношении блогера Александры Митрошиной. Ее также подозревают в уклонении от уплаты налогов, а ущерб от ее действий оценивают в 120 миллионов рублей. Предполагается, что она использовала ту же схему, что и Чекалины.



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