Роббен рассказал о том, как его жена перенесла коронавирус

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал о том, как его жена победила коронавирус, передает "Газета.ру".

Футболист отметил, что в первые два дня у его супруги возникали одышка и ощущение тяжести в легких. Но он подчеркнул, что ее состояние в целом было удовлетворительное.

"Я очень рад, что ей было не совсем плохо", – заявил Роббен. Он отметил, что повторный тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса в испанском городе Манреса. Долорс Сала скончалась на 83-м году жизни.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.