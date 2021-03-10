Попова заявила, что РФ пока не получила образец "южноафриканского" штамма коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия пока не получила образец "южноафриканского" штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
"Южноафриканского" штамма коронавируса у нас пока нет. Мир не торопится делиться новым штаммом... Поэтому сейчас просто его мы синтезируем сами и будем исследовать", – сказала Попова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что "южноафриканский" штамм коронавируса является более заразным, чем обычная версия.
Ученые заявляли, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, обладает рядом мутаций, позволяющим ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа.
Специалисты обнаружили восемь мутаций в спайковом белке "южноафриканского" штамма. Этот белок отвечает за проникновение вируса в клетку.
В ВОЗ сообщили, как меры по борьбе с COVID-19 сказались на распространении других болезней
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