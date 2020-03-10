Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Группа Little Big представит песню для конкурса "Евровидение" 12 марта. Композиция прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу канала.

В пресс-службе подчеркнули, что информация о песне направлена в Европейский вещательный союз (EBU) в соответствии с регламентом.

Ранее об участии Little Big в "Евровидении" высказался лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр. Он заявил, что полностью поддерживает данную кандидатуру, отметив, что Little Big будет в любом случае выглядеть достойно, даже если они не смогут одержать победу в конкурсе. Скляр подчеркнул, что группа выглядит талантливо, современно и интересно.

Такого же мнения и Филипп Киркоров. Он отметил, что музыка у Little Big свежая и модная, которая способна "расшевелить европейскую тусовку". Иосиф Пригожин, в свою очередь, также отметил, что с точки зрения креативности и таланта коллектив сформирован хорошо.

2 марта было объявлено, что группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. Little Big еще предстоит побороться за право выхода в финал.

Группа Little Big основана в 2013 году, играет в стилях панк, поп и рейв. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube, к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.

