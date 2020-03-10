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Общество

09:45

Россиянам напомнили о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал о рабочем графике в России во время майских праздников, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что с 1 по 5 мая россияне будут отдыхать. Это связано с празднованием Дня весны и труда. Затем граждане РФ будут трудиться с 6 по 8 мая. День Победы, который празднуется 9 мая, подарит гражданам и трехдневные выходные – с 9 по 11 мая.

"Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на 1 час", – отметил Шкловец.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

75 тысяч рублей также получат все российские ветераны. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Деньги выплатят в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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