В Оперштабе объяснили, с чем связан суточный рост случаев COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Суточный рост заболеваемости коронавирусом, наблюдающийся в Москве, связан с введением изменений в порядок учета новых случаев, утвержденных на федеральном уровне. Об этом сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В ведомстве напомнили, что с 6 февраля, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, в ежедневный учет случаев заражения коронавирусом включают результаты не только ПЦР-диагностики, но и экспресс-тестов.
"При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости", – подчеркивают в Оперштабе.
Там добавили, что середина недели традиционно сопровождается ростом числа заболевших. Связано это с тем, что пиковыми днями обращения жителей в медучреждения являются понедельник и вторник. А результаты анализов становятся известны к среде и четвергу.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. По мнению специалиста, стабилизация эпидситуации наступит лишь после того, как число выздоровевших за сутки сравняется с количеством заболевших.
В Роспотребнадзоре рассказали, когда спадет заболеваемость COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: