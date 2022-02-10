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общество

12:52

В Оперштабе объяснили, с чем связан суточный рост случаев COVID-19 в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Суточный рост заболеваемости коронавирусом, наблюдающийся в Москве, связан с введением изменений в порядок учета новых случаев, утвержденных на федеральном уровне. Об этом сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В ведомстве напомнили, что с 6 февраля, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, в ежедневный учет случаев заражения коронавирусом включают результаты не только ПЦР-диагностики, но и экспресс-тестов.

"При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости", – подчеркивают в Оперштабе.

Там добавили, что середина недели традиционно сопровождается ростом числа заболевших. Связано это с тем, что пиковыми днями обращения жителей в медучреждения являются понедельник и вторник. А результаты анализов становятся известны к среде и четвергу.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. По мнению специалиста, стабилизация эпидситуации наступит лишь после того, как число выздоровевших за сутки сравняется с количеством заболевших.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда спадет заболеваемость COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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