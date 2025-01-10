В России планируют снизить на 15% срок временной нетрудоспособности

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Российское правительство собирается уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян на 15% к 2030 году. Об этом со ссылкой на план по достижению национальных целей развития до 2030 года сообщает РИА Новости.

"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год – 100%, <...> 2030 год – 85%", – указано в сообщении.

За шесть лет предполагается каждый год снижать показатель на 1,5 – 2,5 процента. Предполагается, что ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению показателя, станет увеличение количества граждан, регулярно проходящих диспансеризацию и ведущих здоровый образ жизни.

Ранее СМИ сообщали, что в 2026 году максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысячи рублей в день, или 207,6 тысячи в месяц. Сейчас сумма пособия составляет 4 тысячи рублей в день.

В свою очередь, юрист рассказала, в каких случаях работнику могут не оплатить больничный. Например, если он умышленно причинил вред своему здоровью. Однако этот факт должен быть установлен судом. Также отказ получат те граждане, которые стали временно нетрудоспособными по причине совершения умышленного преступления.

Если законная выплата по больничному не поступила или человек не согласен с ее размером, то можно обратиться с жалобой в комиссию по трудовым спорам.