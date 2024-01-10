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В Подольске одобрили передачу котельной патронного завода в собственность округа после недавней аварии на теплосетях. Соответствующее решение приняли местные депутаты.

"Члены совета депутатов городского округа Подольска дали согласие на передачу в муниципальную собственность котельной патронного завода. Решение депутатами было принято единогласно", – передает ТАСС сообщение совета.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о решении национализировать "Климовский специализированный патронный завод" после аварии на теплотрассе. 5 января там произошел прорыв.

В связи с аварией подача тепла в многоквартирные дома Подольска была приостановлена. Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По последним данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, теплоснабжение возобновили в 146 домах в Подольске.



В подмосковном Климовске после аварии к отоплению переподключили более 120 домов