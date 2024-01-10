Теплоснабжение восстановили в 146 домах после ЧП с котельной в Подольске

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Теплоснабжение возобновили в 146 домах после прорыва на котельной в Подольске. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. 7 домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам", – говорится в его публикации.

Что касается многоэтажек, в настоящее время тепло отсутствует в 12 домах в центре города. Работы здесь планируют закончить до конца дня, уточнил губернатор.

Ранее стало известно, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Позже было принято решение национализировать "Климовский специализированный патронный завод". Взять под контроль предприятие готова госкорпорация "Ростех".



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