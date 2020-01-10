Россиян призвали жаловаться на незаконно работающие контактные зоопарки

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал россиян обращаться в правоохранительные органы с жалобами на незаконно работающие контактные зоопарки. Об этом парламентарий заявил в беседе с Москвой 24.
"Здесь очень важно, чтобы граждане обращения писали в МВД на незаконную предпринимательскую деятельность, в прокуратуру на несоблюдение закона об ответственном обращении с животными и в Росприроднадзор", – отметил Бурматов.
Он добавил, что обычно контактные зоопарки находятся в торговых центрах, где, как правило, рейды не проводятся. Однако он пояснил, что в случае обращения от граждан проверяющие органы практически день в день закрывают подобные зоопарки.
Парламентарий также добавил, что контактные зоопарки пытаются уйти из-под закона любыми возможными способами. В частности, встречались случаи, когда зоопарки переименовывались в выставки животных и таким образом продолжали дальше существовать.
"Но мы подстраховались, так как существует норма о том, что выставка может работать только четыре дня, не дольше, и после этого она должна быть закрыта. Соответственно, здесь эту калиточку удалось прикрыть", – сказал парламентарий.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что сотрудники зоопарка в "Сокольниках" вывели животных на улицу на поводках, чтобы привлечь внимание москвичей. При этом животные выглядели замученными и испуганными. Согласно опубликованной информации, в "Живом уголке" обитают шиншиллы, еноты, кролики, морские свинки, карликовые овечки, попугаи, лисята, козы и ежики.
Позднее работу "Живого уголка" приостановили до выяснения всех обстоятельств. Сотрудники парка и организация "Зооград" организовали проверку персонала зоопарка на соответствие квалификации. В ближайшее время животные будут распределены владельцами зоопарка по определенным местам.
Контактный зоопарк в "Сокольниках" временно закрыли для проверки
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