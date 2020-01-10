В Госдуме уточнили условия продажи пива на стадионах

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Депутаты Госдумы предложили ограничить крепость продаваемого на стадионах пива. Об этом ТАСС рассказал член парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах во время матчей, проводимых в рамках официальных соревнований по футболу.

Выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными министерством спорта.

Как отметили авторы инициативы, по итогам совместного заседания с представителями футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%.

Идею возвращения пива на стадионы не поддержали в Роспотребнадзоре. В ведомстве обратили внимание на то, что употребление алкоголя может провоцировать физиологические и психологические проблемы со здоровьем.

Аналогичное мнение высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, спорт должен ассоциироваться со здоровым образом жизни.

