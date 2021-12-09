В Госдуме оценили идею о проведении лекций о вакцинации для работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проведение лекций о вакцинации для работников необходимо делать на законодательном уровне, чтобы ответственно подойти к здоровью коллектива, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Как предложение, а не обязательство, оно является сейчас актуальным. Если же это вгоняет в обязанность работодателя, то, на мой взгляд, пока нет предпосылок, чтобы обязывать работодателя проводить какие-то дополнительные собрания", – рассказала Бессараб RT.

С предложением о проведении таких лекций выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По словам парламентария, в борьбе с коронавирусом вакцинация остается самым действенным и главным способом. Она позволит выработать у россиян коллективный иммунитет. Он обратил внимание на то, что многие граждане не спешат делать прививку по разным причинам.

Ранее сообщалось, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 65 миллионов россиян. Это 62% от общей численности взрослого населения страны.

