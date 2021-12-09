В Госдуме оценили идею о проведении лекций о вакцинации для работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Проведение лекций о вакцинации для работников необходимо делать на законодательном уровне, чтобы ответственно подойти к здоровью коллектива, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Как предложение, а не обязательство, оно является сейчас актуальным. Если же это вгоняет в обязанность работодателя, то, на мой взгляд, пока нет предпосылок, чтобы обязывать работодателя проводить какие-то дополнительные собрания", – рассказала Бессараб RT.
С предложением о проведении таких лекций выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
По словам парламентария, в борьбе с коронавирусом вакцинация остается самым действенным и главным способом. Она позволит выработать у россиян коллективный иммунитет. Он обратил внимание на то, что многие граждане не спешат делать прививку по разным причинам.
Ранее сообщалось, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 65 миллионов россиян. Это 62% от общей численности взрослого населения страны.
"Это наш город": почти 6 миллионов москвичей привились от коронавируса за год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: