МВД предложило дать ему право получать банковскую информацию для доследственных проверок

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В министерстве внутренних дел России подготовили законопроект, устанавливающий единый механизм получения сведений у банков для проведения доследственных проверок. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент своевременное получение сведений, включая те, которые составляют банковскую тайну, является для ведомства отдельной проблемой.

"Неоднозначность толкования кредитными организациями статьи 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статья 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним", – сказал он в интервью ТАСС.

Курносенко подчеркнул, что разработанный ведомством законопроект предусматривает механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению.

Ранее сообщалось, что МВД подготовило предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид.