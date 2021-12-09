МВД предложило дать ему право получать банковскую информацию для доследственных проверок

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В министерстве внутренних дел России подготовили законопроект, устанавливающий единый механизм получения сведений у банков для проведения доследственных проверок. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.
Он подчеркнул, что в настоящий момент своевременное получение сведений, включая те, которые составляют банковскую тайну, является для ведомства отдельной проблемой.
"Неоднозначность толкования кредитными организациями статьи 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статья 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним", – сказал он в интервью ТАСС.
Курносенко подчеркнул, что разработанный ведомством законопроект предусматривает механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению.
Ранее сообщалось, что МВД подготовило предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: