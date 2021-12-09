Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:32

МВД предложило дать ему право получать банковскую информацию для доследственных проверок

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В министерстве внутренних дел России подготовили законопроект, устанавливающий единый механизм получения сведений у банков для проведения доследственных проверок. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент своевременное получение сведений, включая те, которые составляют банковскую тайну, является для ведомства отдельной проблемой.

"Неоднозначность толкования кредитными организациями статьи 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статья 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним", – сказал он в интервью ТАСС.

Курносенко подчеркнул, что разработанный ведомством законопроект предусматривает механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению.

Ранее сообщалось, что МВД подготовило предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать