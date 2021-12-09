Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:46

В МВД России подготовили законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид

технологии общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министерство внутренних дел России подготовило предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид.

Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

По его словам, финансовые пирамиды получают возможность привлечения большого количества вкладчиков за счет использования в своей незаконной деятельности ИТ-технологий.

"В этих условиях дополнительной задачей сотрудников МВД России является повышение финансовой грамотности населения", – подчеркнул Курносенко.

В этих целях, добавил он, на сайтах МВД, территориальных подразделений и на новостных порталах регионов размещаются памятки для граждан о деятельности финансовых пирамид.

Предложения по законодательному закреплению возможности блокировать такие сайты ведомство направило в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили новый тип финансовых пирамид, которые действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр. Как рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, такие финансовые пирамиды привлекают россиян, обещая легкий заработок.

Пользователь может стать участником игрового экономического проекта с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Однако для получения выигрыша в проект нужно приводить новых участников.

"Московский патруль": жертва финансовой пирамиды рассказала, как повелась на обман

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать