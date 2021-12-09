В МВД России подготовили законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид

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Министерство внутренних дел России подготовило предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид.

Об этом рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

По его словам, финансовые пирамиды получают возможность привлечения большого количества вкладчиков за счет использования в своей незаконной деятельности ИТ-технологий.

"В этих условиях дополнительной задачей сотрудников МВД России является повышение финансовой грамотности населения", – подчеркнул Курносенко.

В этих целях, добавил он, на сайтах МВД, территориальных подразделений и на новостных порталах регионов размещаются памятки для граждан о деятельности финансовых пирамид.

Предложения по законодательному закреплению возможности блокировать такие сайты ведомство направило в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили новый тип финансовых пирамид, которые действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр. Как рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, такие финансовые пирамиды привлекают россиян, обещая легкий заработок.

Пользователь может стать участником игрового экономического проекта с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Однако для получения выигрыша в проект нужно приводить новых участников.