ЦБ предупредил о новом типе игровых финансовых пирамид

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В России обнаружили новый тип финансовых пирамид, которые действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По его словам, такие финансовые пирамиды привлекают россиян, обещая легкий заработок. Пользователь может стать участником игрового экономического проекта с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Однако для получения выигрыша в проект нужно приводить новых участников, пояснил Лях.

"Если нет новых игроков – проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас", – подчеркнул эксперт, добавив, что такие проекты опасны, потому что в них могут участвовать несовершеннолетние.

По словам Ляха, средства для участия в проекте перечисляются онлайн разными способами, в том числе в виде электронных платежных средств и криптовалюты.

Он добавил, что такие проекты составляют 8% от общего числа выявленных финансовых пирамид за третий квартал текущего года.

Ранее Лях рассказал, сколько средств россияне отдают финансовым пирамидам. По его словам, граждане в среднем отдают от 50 до 100 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда мошенникам перечисляется до 100 миллионов рублей.

Он отметил, что в Центробанке РФ занялись выявлением недобросовестных практик, в частности финансовых пирамид и нелегальной Forex-деятельности.