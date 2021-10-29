Эксперт рассказал, как защититься от нового типа финансовых пирамид

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал советы по защите от нового типа финансовых пирамид, которые действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр. Об этом сообщает RT.

"Как только вам предлагают участвовать в каком-то деле, где вы должны приводить новых участников, сразу нужно бежать оттуда, потому что это явная пирамида", – отметил специалист.

Также эксперт рекомендовал обратить внимание на обещание доходности, которая резко превышает обычную. По его словам, это является вторым признаком пирамиды.

"Прежде чем доверять одну свою копейку какой-нибудь компании, нужно изучить всю документацию. Есть ли у нее все необходимые лицензии и разрешения на инвестиционную деятельность", – добавил Власов.

Ранее в России обнаружили новый тип финансовых пирамид, которые действуют по принципу инвестиционных онлайн-игр. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях отметил, что такие финансовые пирамиды привлекают россиян, обещая легкий заработок.

Пользователь может стать участником игрового экономического проекта с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Однако для получения выигрыша в проект нужно приводить новых участников, пояснил Лях.