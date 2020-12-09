Попова сравнила уровень заболеваемости коронавирусом в разных странах

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова представила данные по среднесуточной заболеваемости и летальности COVID-19 в разных странах, сообщает РИА Новости.
Среднесуточная заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения за последние 7 дней в мире составляет 17,9. В Соединенных Штатах этот показатель достигает 62,1, в Италии – 34,9, следует из презентации Поповой, представленной на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Также из материалов главы Роспотребнадзора следует, что летальность от COVID-19 в России ниже среднемировой и составляет 1,7% против 2,3%.
Ранее Попова сообщила, что Россия находится на 100-м месте в мире по летальности от коронавируса и занимает 62-ю строчку по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения.
В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
Всего в РФ зарегистрировано 2 541 199 случаев COVID-19, вылечились 2 007 792 человека, скончались 44 718.
В Москве от коронавируса вылечились еще 5 746 человек
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