В Роспотребнадзоре посоветовали ежедневно убираться дома из-за COVID-19

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Людям, которые регулярно бывают в общественных местах и ездят в общественном транспорте, из-за коронавируса следует ежедневно делать уборку дома. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

При этом, по словам эксперта, даже если дома никто не болеет, нужно как можно чаще использовать при уборке дезинфицирующие средства.

По ее словам, в частности, в прихожей следует продезинфицировать ручки дверей и ключи, а также установить флакон с дезинфицирующим средством.

Австралийские ученые ранее узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности банкнота, металлических поручней и смартфонов в течение месяца.

А британские ученые увидели связь стирки с повышенным риском заражения коронавирусом, так как он может оставаться жизнеспособной на тканях до трех суток.