Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве 9 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Облачная погода ожидается в Москве в четверг, 9 октября. По области местами пройдет небольшой дождь, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 7 градусов, а в Подмосковье – до плюс 4 градусов.

Утренние заморозки вернутся в Москву примерно через неделю. В настоящее время установлению минусовой температуры мешает большая облачность. Ожидать похолодания можно будет только в середине месяца.

На следующей неделе москвичей также ожидает дождь с мокрым снегом. Тем не менее, по словам синоптиков, жители столицы даже не заметят снежных осадков, поскольку они не будут долго лежать на поверхности земли.