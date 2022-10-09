Москвичей предупредили о небольшом дожде 9 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики прогнозируют облачность, небольшой дождь и до 15 градусов тепла в столичном регионе в воскресенье 9 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет достигать 748 миллиметров ртутного столба. Ветер – западный и юго-западный с порывами до 6–11 метров в секунду.

Уточняется, что в Москве днем воздух прогреется до 12–14 градусов. В Подмосковье между тем ожидается до 10–15 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о дождях на предстоящей неделе. Осадки начнутся в воскресенье и останутся в ночь на понедельник. Затем погода улучшится в течение недели в городе могу идти небольшие дожди.



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