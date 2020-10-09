Второй пункт экспресс-тестирования на COVID-19 планируют открыть в Домодедово

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Второй пункт экспресс-тестирования на COVID-19 планируется открыть в столичном аэропорту Домодедово 14 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Московский аэропорт Домодедово и Российский фонд прямых инвестиций откроют второй пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Он будет расположен в зоне международного прилета", – говорится в сообщении.

Как уточняется, тест будет стоить 2 750 рублей. Результаты анализа придут на электронную почту через 60 минут после сдачи.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Внуково может перевести пункты тестирования на коронавирусную инфекцию на круглосуточный режим работы.

В аэропорту Внуково сдать анализ все желающие могут в отдельном помещении в конце терминала А. Если тест показывает положительный результат на коронавирус, то данные человека автоматически передаются сотрудникам Роспотребнадзора. Врачи работают в аэропорту в круглосуточном режиме.

Также тест можно сдать в терминалах B, D и Е международного аэропорта Шереметьево.