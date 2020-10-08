Работу пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 могут сделать круглосуточной во Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Столичный аэропорт Внуково может перевести пункты тестирования на коронавирусную инфекцию на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил начальник медико-санитарной части аэропорта Эдуард Геворкян.

"Дезинфекцию избежать невозможно – поэтому с 3:00 до 5:00 лаборатории сейчас все закрываются на дезинфекцию. Но на сегодняшний день мы начали предпринимать шаги – один пункт закрывать, один оставлять, то есть менять время закрытия, чтобы одна из лабораторий работала", – приводит слова Геворкяна Агентство "Москва".

Он отметил, что планируется менять время работы пунктов при увеличении количества пассажиров.

В аэропорту Внуково сдать анализ все желающие могут в отдельном помещении в конце терминала А. Если тест показывает положительный результат на коронавирус, то данные человека автоматически передаются сотрудникам Роспотребнадзора. Врачи работают в аэропорту в круглосуточном режиме.

Также тест можно сдать в терминалах B, D и Е международного аэропорта Шереметьево.