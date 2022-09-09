Смертность от коронавируса в РФ снизилась на 95% в июле – Росстат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России смертность от коронавируса в июле снизилась на 95,1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Росстат.
"В июле 2022 года зафиксирован 1 961 такой случай, что на 95,1% меньше, чем в июле 2021 года", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 358 случаях коронавирус указывается в качестве основной причины смерти. По данным Росстата, показатель стал меньше в сравнении с прошлогодним на 92,9%.
В 205 случаях коронавирус способствовал ускорению наступления смерти человека, сообщили в ведомстве. В 2022 году таких случаев стало меньше на 85,7%. В 761 случае заболевания коронавирус никак не повлиял на наступление смерти.
В ведомстве уточнили, что общий показатель смертности в июле 2022 года снизился на 38,8% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года: 131,8 и 215,3 тысячи человек соответственно.
Также сообщается, что снизилась смертность среди младенцев: с 602 в июле 2021 года до 463 в июле 2022 года.
Ранее стало известно, что за сутки в РФ было выявлено 52 106 новых случаев COVID-19. За последние 24 часа в стране был госпитализирован 3 621 человек с подтвержденным коронавирусом. Побороть болезнь за сутки удалось 51 086 жителям РФ, скончались 96 пациентов.
До этого гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что смертность от COVID-19 в мире снизилась на 80%. По его словам, случаи инфицирования и летальных исходов от COVID-19 стали реже фиксироваться с начала 2022 года, однако эпидемию отменять еще рано.
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