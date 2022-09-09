Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За сутки в РФ выявлено 52 106 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 621 человек с подтвержденным коронавирусом. Побороть болезнь за сутки удалось 51 086 жителям РФ, скончались 96 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 19 960 295 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умерли 385 165 человек.

Ранее в ВОЗ отмечали, что случаи инфицирования и летальных исходов от COVID-19 стали реже фиксироваться с начала 2022 года, однако эпидемию отменять еще рано. При этом, по словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, политика стран по борьбе с COVID-19 должна подстраиваться под изменения.

До этого он также подчеркивал, что распространяющиеся на сегодняшний день подвиды "Омикрон"-штамма более заразны, чем прошлые. Кроме того, есть риск появления еще более заразных и более опасных вариантов COVID-19.