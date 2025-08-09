Москвичей предупредили о ливне и грозе до вечера 9 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Кратковременный дождь, ливень и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве до вечера 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В связи с прогнозируемой непогодой горожанам рекомендовано оставлять автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

Столичный Дептранс, в свою очередь, призвал не отвлекаться на телефон за рулем, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и для поездок по городу использовать метро.

При необходимости можно позвонить по телефонам 101 и 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ Москве 8 (495) 637-31-01.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, дожди закончатся в Москве к середине следующей недели. Солнечная погода без осадков ожидается в четверг, 14 августа. Температура будет около и выше нормы.

При этом период тропических ночей уже завершился в Московском регионе. На широте столицы длительность светового дня сократилась более чем на 2 часа по сравнению с летним солнцестоянием. В связи с этим жители и гости города в дальнейшем смогут наблюдать снижение ночных температур и более прохладные ночи.

