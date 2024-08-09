Роман Уманский назначен генеральным директором издательского дома "Коммерсант"

Фото: телеграм-канал "Коммерсантъ"/Евгений Павленко

Совет директоров издательского дома "Коммерсант" объявил о назначении Романа Уманского на должность гендиректора. Об этом сообщает "Коммерсант".

Теперь Уманскому предстоит заниматься операционным управлением и развитием бизнеса издательского дома. Владимир Желонкин, который ранее находился на этой должности с 2016 года, уходит из издательского дома. Он пожелал удачи новому гендиректору и всему коллективу "Коммерсанта".

"Я глубоко признателен Алишеру Усманову, который предоставил мне возможность на протяжении десяти лет быть частью истории "Коммерсанта", – отметил Желонкин.

Уманский пришел в "Коммерсант" еще в 2015 году. Изначально он был финансовым директором издательского дома. В 2018 году его назначили на должность исполнительного директора, а после в 2023 году – заместителем гендиректора.

До того, как он пришел в "Коммерсант", Уманский находился на руководящих должностях в ООО "Скартел" (Yota), "Комстар-ОТС" и "Вымпелкоме" (Поволжский регион). В 2021 году он стал лауреатом премии "Медиаменеджер России".

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении экс-заместителя начальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного управления президента России.

Кроме того, глава государства уволил с должностей заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. При этом он назначил первым заместителем министра обороны Андрея Белоусова Леонида Горина, а Анну Цивилеву и Павла Фрадкова – замминистра.

