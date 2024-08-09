09 августа, 06:48Общество
Кратковременные дожди пройдут в Москве 9 августа
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов, в области – от 20 до 25 градусов. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее сверхинтенсивные осадки зафиксировали в некоторых районах Москвы 8 августа. Больше всего их выпало в южной и юго-западной части города.
В августе в столице вырастет число гроз, сообщала до этого синоптик Татьяна Позднякова. При этом радуга может быть предвестником непогоды, добавила она.
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 9 августа