Кратковременные дожди пройдут в Москве 9 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов, в области – от 20 до 25 градусов. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сверхинтенсивные осадки зафиксировали в некоторых районах Москвы 8 августа. Больше всего их выпало в южной и юго-западной части города.

В августе в столице вырастет число гроз, сообщала до этого синоптик Татьяна Позднякова. При этом радуга может быть предвестником непогоды, добавила она.

