Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за ветра. Предупреждение действует с 18:00 9 августа до 6:00 10 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень опасности означает, что погода потенциально опасна.

Накануне МЧС РФ предупредило жителей столицы о сильном дожде, грозе и порывистом ветре. Отмечалось, что пик непогоды придется на период с 23:00 8 августа по 04:00 сегодняшнего дня.

Уровень погодной опасности в Москве повысили до оранжевого.

По прогнозам синоптиков, в выходные температура в столичном регионе прогреется до +24 градусов. Ожидаются локальные непродолжительные дожди.

Кроме того, начнет расти атмосферное давление. К вечеру оно достигнет отметки 745 миллиметров ртутного столба.