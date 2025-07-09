Ветер в Подмосковье достиг 33 метров в секунду 9 июля

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Подмосковье в среду, 9 июля, ветер достиг ураганных значений – 33 метров в секунду, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, такие показатели были зафиксированы в аэропорту Шереметьево в период с 17:16 до 17:25 по московскому времени. По шкале Бофорта это самый максимальный, 12-балльный шторм, уточнил он.

Ранее ветер повалил вышку связи и 12 деревьев в Московской области. Случаи падения объектов были замечены в Истре, Мытищах, Сергиевом Посаде, Волоколамске и Клину, рассказали в Минтрансе региона и добавили, что устранением последствий непогоды занимались специалисты.

В Подмосковье до 09:00 четверга, 10 июля, действует желтый уровень погодной опасности из-за ливней, гроз, града и сильного ветра.